В Кремле назвали референдум в Каталонии внутренним делом Испании

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Россия считает референдум в Каталонии и сложившуюся вокруг него ситуацию внутренним делом Испании. 2 октября стало известно, что жители Каталонии проголосовали за отделение от Испании. В Мадриде результаты референдума не признают.

В Кремле не стали комментировать референдум в Каталонии, отметив, что это внутреннее дело Испании, об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается событий в Испании, то, последовательная позиция Москвы заключается в том, что это внутреннее дело Королевства", - напомнил спикер Кремля.

Кроме того, Песков не стал комментировать действия испанских правоохранительных органов в отношении участников референдума, сославшись на то, что Россия не приемлет внешнюю оценку работы своих правоохранительных органов.

2 октября Каталония подвела итоги референдума о независимости. Более 90% проголосовавших, а это свыше двух миллионов человек, высказались за отделение региона от Испании. В Мадриде результаты референдума не признают.

Во время референдума 1 октября в результате столкновений пострадали 893 каталонца и 33 сотрудника испанской полиции.

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