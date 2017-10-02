Водитель сбил и провез на капоте инспектора ГИБДД под Челябинском

Теги: гибдд полиция челябинск Происшествие

В Челябинской области водитель сбил инспектора ГИБДД и провез его на капоте своего автомобиля. Затем злоумышленник скрылся с места аварии. В результате происшествия полицейский получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Водитель ВАЗ-2101 сбил инспектора ГИБДД и провез его на капоте в Чебаркульском районе Челябинской области. Об этом сообщает Газета.ru.

По данным полиции, инцидент произошел на Октябрьской улице в селе Травники. Водитель не выполнил требования сотрудника ГИБДД об остановке, после чего сбил его и протащил на капоте машины. Затем злоумышленник скрылся с места аварии.

В результате происшествия инспектор полиции получил тяжелые травмы и был госпитализирован. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность водителя. По факту аварии возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Врио замначальника ОВД задержан за взятку в Москве

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

Взрыв газа произошел в частном доме в Краснодарском крае

Неизвестный украл экскаватор из парка на юго-западе Москвы