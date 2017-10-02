Британская Monarch Airlines прекратила полеты
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Британская Monarch Airlines прекратила свою деятельность, в результате чего пострадало 110 тысяч человек, а также были отменены 300 тысяч рейсов. Банкротство авиакомпании стало крупнейшим в истории гражданской авиации Великобритании.
Один из старейших авиаперевозчиков Великобритании Monarch Airlines прекратил полеты. Компания подала заявление о банкротстве, пишет Bloomberg.
В авиакомпании и туроператоре Monarch Travel Group введена внешняя администрация, лицензия у авиакомпании отозвана. Все запланированные полеты отменены.
Банкротство Monarch Airlines стал крупнейшим в истории гражданской авиации Великобритании. Оно коснулось примерно 300 тысяч рейсов, около 110 тысяч человек пострадало - в основном это британцы, которые находятся за границей и должны вернуться в страну в течение двух недель.
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