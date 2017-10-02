Число жертв в Лас-Вегасе возросло до 50 человек

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В Лас-Вегасе растёт число погибших в результате стрельбы во время музыкального фестиваля. По последним данным, жертвами атаки стали более 50 человек, ещё 200 пострадали. Очевидцы сообщают, что огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. Как заявили в полиции, нападавшим оказался местный житель. Он был ликвидирован.

Автоматные очереди раздаются прямо во время концерта под стенами знаменитого отеля-казино "Мандалай-Бэй". На сцене кантри-певец Джейсон Олдин – вначале собравшиеся принимают звуки за часть музыкального шоу. Но когда люди начинают падать, и они видят кровь, многотысячную толпу охватывает паника, передает "ТВ Центр".

Одни ложатся на землю, другие – пытаются убежать. Бегут со сцены и музыканты. А автоматные очереди продолжают косить людей.

"Это продолжалось и продолжалось. С очень короткими интервалами между автоматными очередями. Такое чувство, что стрельба продолжалась минут двадцать. И после каждой очереди все начинали бежать. Нашего друга застрелили. И ещё одного парня, который был рядом с нами", - рассказала очевидец.

"Мы смотрели на Джейсона Олдина, стоя примерно в шести рядах от сцены, когда услышали звуки, похожие на звук бьющихся бутылок. Мы стали озираться, подумали, что запустили фейерверк, но быстро поняли, что это не так. Все стали падать на землю. Нам удалось выбраться оттуда минут через пять – и всё это время мы слышали выстрелы", - сообщила другая.

К настоящему времени в списке погибших около пятидесяти человек, пострадавших более двухсот. То, что обнаружить и обезвредить стрелявшего не удавалось очень долго, объясняется тем, что огонь он вёл из окна отеля. Автоматные очереди продолжали раздаваться на площади, когда прибывшие на место полицейские провели эвакуацию и взяли штурмом номер на 12 этаже.

В ходе перестрелки нападавший был застрелен. О мотивах, побудивших его взять оружие и открыть прицельный огонь по людям, СМИ пока неизвестно. Но гостиничный номер он снял на двоих.

"Личность нападавшего установлена - это местный житель Стивен Пэддок. В настоящее время мы разыскиваем его спутницу: её зовут Мэрилу Дэнли, уроженка Азии, рост около метра пятидесяти сантиметров", - оперативно сообщает о ходе расследования прессе шериф Джо Ломбардо.

В настоящее время на месте работают эксперты и медики. Число погибших и раненых ещё уточняется.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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