Путин прибыл в Ашхабад для встречи с президентом Туркменистана

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Владимир Путин прибыл в Ашхабад для встречи с Гурбангулой Бердымухамедовым. Ожидается, что президенты России и Туркменистана проведут переговоры в узком и расширенном форматах, после чего подпишут пакет двусторонних документов.

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где проведет встречу с главой Туркменистана Гурбангулой Бердымухамедовым. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ожидается, что стороны проведут переговоры в узком и расширенном форматах, после чего подпишут пакет двусторонних документов. Кроме того, Путин лично вручит Бердымухамедову орден Александра Невского за "большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном".

В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе российско-туркменских переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы.

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