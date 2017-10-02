Нарышкин оценил качество новых школьных учебников

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Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин высоко оценил качество новых школьных учебников, созданных на базе единого историко-культурного стандарта. Выступая перед преподавателями, он отметил их особую роль в сохранении истории.

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин высоко оценил качество новых школьных учебников, созданных на базе единого историко-культурного стандарта, передает "ТВ Центр".

Об этом Нарышкин говорил на встрече с финалистами всероссийского конкурса учителей "История в школе: традиции и новации". В Москве участники проекта посетили уникальную выставку. В экспозицию вошли более 800 архивных документов и полсотни предметов, связанных с Владимиром Лениным. Выступая перед преподавателями, Сергей Нарышкин отметил их особую роль в сохранении истории.

"Хорошие учебники - полдела. Главная ответственность лежит на плечах учителей, ответственность за то, чтобы ученики смогли овладеть методикой такого своего личного осмысления исторической информации", - сказал он.

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