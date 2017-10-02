В правительстве обсудили ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа"

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Зампредседателя правительства Аркадий Дворкович должен доложить лично премьер-министру Дмитрию Медведеву о внесении в правительство законопроекта, ужесточающего требования к авиакомпаниям по перевозке пассажиров. Такое поручение глава кабмина дал вице-премьеру на совещании.

Ситуацию вокруг "ВИМ-Авиа" обсудили в правительстве. Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Аркадию Дворковичу в кратчайшие сроки завершить перевозку людей и подготовить законопроект, ужесточающий требования к авиаперевозчикам, передает "ТВ Центр".

"Всю эту работу нужно довести, естественно, до конца, чтобы не осталось никаких проблем в том, что касается перевозок пассажиров. Что же касается подготовки нормативного акта - также нужно работать как можно быстрее. Как только проект будет подготовлен, доложите мне лично", - обратился Медведев к Дворковичу.

Во время совещания Медведеву также доложили о начале прививочной кампании против гриппа. Ольга Голодец рассказала, что необходимое количество вакцин уже закупили и доставили в регионы. Прививку в поликлиниках бесплатно делают всем желающим. И этой возможностью уже воспользовались около 30 миллионов человек по всей стране.

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