Северо-Восточная хорда начнет работать как полноценная магистраль в 2018 году

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Северо-Восточная хорда выйдет на МКАД уже в следующем году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра строительства участка от шоссе Энтузиастов до кольцевой автодороги. Новая магистраль будет бессветофорная, с тремя полосами движения в каждом направлении. В первую очередь дорога будет востребована у москвичей, проживающих в районах между Ленинградским и Рязанским шоссе.

На стройплощадке работа не останавливается ни на минуту. На 15-метровой высоте монтажники принимают очередную металлическую балку. Чтобы установить ее точно на свое место, многотонную конструкцию опускают медленно, буквально по сантиметру, передает "ТВ Центр".

Этот участок Северо-Восточной хорды на схеме значится под номером один! Его прокладывают в сложных условиях городской застройки, между существующей железнодорожной линией и кусковским лесопарком. Причем основные трудности связны не столько с возведением эстакадных опор, сколько с перекладкой коммуникаций.

Северо-Восточная хорда - бессветофорная скоростная магистраль общей длиной около 30 километров. Она по диагонали пересечет столицу и станет для автомобилей альтернативным маршрутом, без выезда на МКАД. Для того чтобы построить этот участок скоростного шоссе, пришлось переложить в общей сложности 140 километров коммуникаций.

Этот участок хорды должен соединить крупную многоуровневую развязку на Шоссе Энтузиастов и московскую кольцевую в районе Вешняков. Для прокладки новой магистрали здесь приходится использовать почти все известные технологии. Шоссе проходит вдоль железной дороги. Движение электричек, пассажирских и грузовых составов тут останавливать нельзя. График работ приходилось координировать по минутам

Активное строительство на этом участке началось в феврале прошлого года. Бессветофорная магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении частично проходит над землей. Уже в декабре строители обещают завершить монтаж эстакад и уложить первый слой асфальта. Одновременно с этим идет подготовка скоростных съездов и реконструкция примыкающих улиц. В общей сложности протяженность нового участка превысит 12 километров. Первые автомобили поедут здесь уже в августе следующего года.

"Мы продолжаем активное строительство Северо-Восточной хорды, которая соединит платную дорогу на Санкт-Петербург и Выхино. Так или иначе, этот проект с положительной точки зрения затронет около 5 миллионов москвичей. Недавно мы сдали объекты на Шоссе Энтузиастов. И сейчас активно продвигаемся до МКАД", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Северо-Восточная хорда будет полезна не только жителям районов, расположенных между Ленинградским и Рязанским шоссе. По сути, она выступит полноценным дублером МКАД.

Андрей Сидоренко, Дина Самохина, Александр Голубев, "ТВ Центр".

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