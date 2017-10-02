Сбившая мальчика в Подмосковье останется под арестом до января
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В понедельник в городском суде Железнодорожного продолжился допрос свидетелей по громкому делу о ДТП, в котором погиб шестилетний Алексей Шимко. Судмедэкспертиза обнаружила в его крови фанстатическое для ребёнка содержание алкоголя. Обвиняемая в смертельном наезде на мальчика Ольга Алисова останется под арестом до января.
Ольга Алисова, обвиняемая в смертельном наезде на шестилетнего мальчика в Подмосковье 23 апреля, останется под арестом до января 2018 года. О соответствующем судебном решении стало известно в понедельник в городском суде Железнодорожного, где продолжился допрос свидетелей.
Алисовой грозит до пяти лет лишения свободы. В настоящее время судебные слушания по делу о ДТП в подмосковной Балашихе продолжаются. Свою вину обвиняемая признала лишь частично.
Подробности сегодняшнего заседания – у корреспондента "ТВ Центра" Егора Киселева.
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