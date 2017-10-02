МЦК с момента запуска воспользовались 105 млн пассажиров
В сентябре МЦК воспользовались более 10 миллионов пассажиров. Причем с начала этого года на "Ласточках" проехали более 78 миллионов человек, а вообще с момента запуска - 105 миллионов.
Московское центральное кольцо, отметившее годовщину своей работы месяц назад, продолжает бить рекорды. Об этом сообщает "ТВ Центр".
В сентябре МЦК воспользовались более 10 миллионов пассажиров. Причем с начала этого года на "Ласточках" проехали более 78 миллионов человек, а вообще с момента запуска - 105 миллионов.
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