15:03, 02 октября 2017

МЦК с момента запуска воспользовались 105 млн пассажиров

Теги:  Транспорт  москва  мцк

В сентябре МЦК воспользовались более 10 миллионов пассажиров. Причем с начала этого года на "Ласточках" проехали более 78 миллионов человек, а вообще с момента запуска - 105 миллионов.

Московское центральное кольцо, отметившее годовщину своей работы месяц назад, продолжает бить рекорды. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В сентябре МЦК воспользовались более 10 миллионов пассажиров. Причем с начала этого года на "Ласточках" проехали более 78 миллионов человек, а вообще с момента запуска - 105 миллионов.

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