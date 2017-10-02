Театр "Современник" открыл 62-й сезон

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"Современник" открыл новый - 62-ой - сезон! Правда, не на основной сцене - там пока идёт ремонт, а на малой. Но дух легендарного "Современника" не зависит от стен и прочего антуража: актёры и режиссёры полны новых идей, так что зрителей ждут много премьер! И весьма необычных.