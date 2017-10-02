Полиция пресекла деятельность нарколаборатории в Подмосковье

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Полицейские пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в Подмосковье. При обыске оперативники обнаружили три килограмма экстази и более полутора килограммов амфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Более пяти килограммов "синтетики" в сутки производили в подпольной нарколаборатории в Подмосковье, пока туда не наведались полицейские, передает "ТВ Центр".

При обыске оперативники обнаружили уже подготовленную партию: три килограмма экстази и более полутора килограммов амфетамина - зелье, весьма популярное в ночных клубах. Разумеется, в помещении находилась и прочая "химия", а также специальное оборудование для производства наркотиков. Работали дельцы исключительно "под заказ", а клиенты расплачивались с ними через электронные системы.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело.