Журналистам показали бомбоубежище на севере Москвы

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На севере столицы журналистам провели экскурсию по убежищу, в котором можно переждать ядерный взрыв. Мероприятие приурочено ко дню Гражданской обороны. В убежище есть связь, вода, электричество и даже санузел.

На случай ядерной войны! Журналистам в понедельник показали убежище, в котором можно переждать тяжелые времена, передает "ТВ Центр".

Такая экскурсия приурочена ко дню Гражданской обороны. В бункере на Алтуфьевском шоссе есть все, чтобы можно было провести двое суток под землей с относительным комфортом: связь, вода, электричество и даже санузел. Разумеется, все это поддерживается в рабочем состоянии.