ЦБ: "Бинбанк" может быть присоединен к банку "Открытие"
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"Бинбанк" и банк ФК "Открытие", которые сейчас проходят процедуру финансового оздоровления при поддержке Центробанка, могут быть объединены. Об этом сообщил первый зампред регулятора Дмитрий Тулин.
Санируемый "Бинбанк" может быть присоединен к банку ФК "Открытие", об этом в интервью ТАСС рассказал первый заместитель председателя Центробанка России Дмитрий Тулин.
"С большой степенью вероятности "Бинбанк" будет в перспективе присоединен к "ФК Открытие". В определении кандидатуры руководителя "Бинбанка" на период до объединения двух банков, по-видимому, уместно участвовать будущему руководству "ФК Открытие", - сообщил он.
Также он отметил, что до конца года будут сформированы постоянные органы управления санируемых "Бинбанка" и ФК "Открытие" для их развития и дальнейшего вывода акций на рынок.
21 сентября Центробанк принял решение о санации "Бинбанка" для повышения финансовой устойчивости финансовой организации.
Ранее Банк России утвердил план своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства финансовой корпорации "Открытие". Регулятор проведет докапитализацию банка и предоставит ему средства на поддержание ликвидности.
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