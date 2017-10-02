Трамп выразил соболезнования пострадавшим при стрельбе в Лас-Вегасе

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Американский президент Дональд Трамп выразил соболезнования родным погибших и раненых при стрельбе в городе Лас-Вегас. По последним данным, жертвами атаки стали более 50 человек, еще порядка 200 получили ранения. Нападавшим оказался местный житель, его ликвидировала полиция.

Дональд Трамп в своем Twitter выразил соболезнования "семьям, которых затронула страшная стрельба в Лас-Вегасе". Об этом пишет "Газета.ру".

My warmest condolences and sympathies to the victims and families of the terrible Las Vegas shooting. God bless you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 октября 2017 г.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу у одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. Очевидцы сообщают, что огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. В результате инцидента погибли 50 человек, еще около 200 пострадали. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Злоумышленник являлся местным жителем, его имя пока не обнародовано.

В настоящее время на месте работают эксперты и медики. О мотивах, побудивших мужчину взять оружие и открыть прицельный огонь по людям, пока неизвестно.

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