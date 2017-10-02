Пограничник погиб при попытке неизвестных проникнуть на Украину

Теги: фсб пограничник Происшествие россия смерть украина граница

Двое неизвестных пытались незаконно проникнуть на Украину с территории России в Курской области. Во время проверки документов злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничных войск, в результате чего один из пограничников погиб.

Двое неизвестных напали на российских пограничников при попытке незаконно проникнуть на Украину с территории России. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

"30 сентября двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории России на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне в поселке Теткино Глушковского района Курской области оказали вооруженное сопротивление пограничникам", - говорится в сообщении.

В ФСБ отметили, что в ходе боестолкновения один из злоумышленников совершил самоподрыв, а второй был задержан на месте происшествия. В результате полученных огнестрельных ранений один из пограничников погиб. В отношении задержанного правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Читайте также:

ФСБ предотвратила покушение на проповедника в Ингушетии

ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

ФСБ пресекла деятельность организации "Таблиги Джамаат" в Крыму