Пограничник погиб при попытке неизвестных проникнуть на Украину
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Двое неизвестных пытались незаконно проникнуть на Украину с территории России в Курской области. Во время проверки документов злоумышленники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам пограничных войск, в результате чего один из пограничников погиб.
Двое неизвестных напали на российских пограничников при попытке незаконно проникнуть на Украину с территории России. Об этом TVC.ru сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"30 сентября двое неизвестных, пытавшихся незаконно проникнуть с территории России на территорию Украины вне пункта пропуска, при проверке документов на право нахождения в пограничной зоне в поселке Теткино Глушковского района Курской области оказали вооруженное сопротивление пограничникам", - говорится в сообщении.
В ФСБ отметили, что в ходе боестолкновения один из злоумышленников совершил самоподрыв, а второй был задержан на месте происшествия. В результате полученных огнестрельных ранений один из пограничников погиб. В отношении задержанного правоохранительные органы возбудили уголовное дело.
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