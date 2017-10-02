15:21, 02 октября 2017

В США назвали самое мощное оружие России

Теги:  сша  учения  россия  Армия

Эксперты из США назвали пять самых инновационных и современных оружия России. Ориентируясь по данным с маневров "Запад-2017", в этот список они, в частности, занесли "Искандер-М", БПРК "Бал", ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, они отдельно выделили крылатую ракету "Калибр".

Американские военные эксперты назвали самое инновационное и современное оружие России. Они ориентировались по увиденному на российско-белорусских учениях "Запад-2017", пишет "Русская планета".

Специалисты отмечают, что наиболее совершенными в технологическом плане являются тактический ракетный комплекс "Искандер-М", береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бал", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", а также усовершенствованные системы радиоэлектронной разведки, в том числе, беспилотники и система "Стрелец" с поддержкой ГЛОНАСС.

Кроме того, американцы отдельно выделили крылатую ракету "Калибр".

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