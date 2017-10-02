В США назвали самое мощное оружие России
Эксперты из США назвали пять самых инновационных и современных оружия России. Ориентируясь по данным с маневров "Запад-2017", в этот список они, в частности, занесли "Искандер-М", БПРК "Бал", ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, они отдельно выделили крылатую ракету "Калибр".
Американские военные эксперты назвали самое инновационное и современное оружие России. Они ориентировались по увиденному на российско-белорусских учениях "Запад-2017", пишет "Русская планета".
Специалисты отмечают, что наиболее совершенными в технологическом плане являются тактический ракетный комплекс "Искандер-М", береговой противокорабельный ракетный комплекс "Бал", зенитная ракетная система С-400 "Триумф", а также усовершенствованные системы радиоэлектронной разведки, в том числе, беспилотники и система "Стрелец" с поддержкой ГЛОНАСС.
Кроме того, американцы отдельно выделили крылатую ракету "Калибр".