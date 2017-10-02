В США назвали самое мощное оружие России

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Эксперты из США назвали пять самых инновационных и современных оружия России. Ориентируясь по данным с маневров "Запад-2017", в этот список они, в частности, занесли "Искандер-М", БПРК "Бал", ЗРК С-400 "Триумф". Кроме того, они отдельно выделили крылатую ракету "Калибр".