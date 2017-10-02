На юго-востоке Москвы загорелся фитнес-клуб

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На Волгоградском проспекте загорелось трехэтажное административное здание. Пожар возник на первом этаже, где располагается фитнес-клуб "Зебра". По данным МЧС, в ходе ликвидации возгорания были спасены пять человек. Сведений о пострадавших нет.