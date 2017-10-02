15:29, 02 октября 2017

На юго-востоке Москвы загорелся фитнес-клуб

Теги:  пожар  Происшествие  москва  спасение

На Волгоградском проспекте загорелось трехэтажное административное здание. Пожар возник на первом этаже, где располагается фитнес-клуб "Зебра". По данным МЧС, в ходе ликвидации возгорания были спасены пять человек. Сведений о пострадавших нет.

В трехэтажном административном здании по адресу Волгоградский проспект дом 1, строение 2 произошел пожар. Как сообщил портал "Ридус", в нем располагается фитнес-клуб "Зебра".  

"Из здания валит густой черный дым",  - сообщил источник в экстренных службах

Как сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС города, пожар возник в подвале здания. К месту происшествия незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара с помощью трехколенной лестницы из здания спасены пять человек. Сведений о пострадавших не поступало", - отметили в пресс-службе МЧС.

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