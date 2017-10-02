В деле "краснодарских каннибалов" появился третий фигурант

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Краснодарские полицейские задержали третьего подозреваемого по делу о каннибализме. Им оказался лучший друг главного подозреваемого. В настоящий момент он задержан и помещен под арест на 15 суток за административное правонарушение.

В Краснодаре задержали третьего фигуранта по делу об убийстве и расчленении женщины, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на его адвоката.

Подозреваемого арестовали на 15 суток за административное нарушение. Сейчас с ним работают следователи и психологи.

Ранее стало известно, что на территории Краснодарского летного училища были найдены расчлененные останки 35-летней женщины. По подозрению в убийстве задержаны два человека – супруги Дмитрий и Наталья Бакшеевы.

По версии следствия, 8 сентября Бакшеевы и их знакомая распивали алкоголь, после чего у них случился конфликт. В результате ссоры Бакшеев убил и расчленил тело женщины. После преступления он сфотографировал себя с некоторыми фрагментами тела погибшей на телефон. 11 сентября мобильное устройство с фотографиями обнаружили рабочие и сообщили об этом правоохранительным органам.

В ходе следственных действий в общежитии, где проживала семья Бакшеевых, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне изъяты замороженные мясные части неизвестного происхождения. Подозреваемых проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. То, что задержанные являются каннибалами, еще не доказано.

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