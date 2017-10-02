Жертвами теракта в центре Дамаска стали не менее 15 человек

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В результате теракта в центре Дамаска погибли 15 человек, среди которых как минимум пятеро полицейских.

Жертвами теракта в центре Дамаска стали 15 человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на сирийское МВД, двое смертников атаковали полицейский участок в районе аль-Мидан. Другие источники сообщили, что нападавших было четверо. Среди погибших пятеро полицейских.

Ответственность за проведение атаки не взяла на себя ни одна группировка.