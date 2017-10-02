Число пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 400 человек

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Управление полиции американского Лас-Вегаса уточнило информацию о пострадавших при стрельбе. Всего госпитализированы 406 человек. 50 погибли, среди них – офицер полиции.

Число пострадавших при стрельбе в Лас-Вегасе (США, штата Невада) возросло до 406 человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные управления полиции города.

До этого сообщалось о 50 убитых. Среди погибших - офицер полиции.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем, его имя пока не обнародовано.

В настоящее время на месте работают эксперты и медики. О мотивах, побудивших мужчину взяться за оружие пока неизвестно. В полиции утверждают, что злоумышленник не связан с террористическими организациями.

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