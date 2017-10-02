Медведев выразил соболезнования в связи с трагедией в Лас-Вегасе

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Глава правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Лас-Вегасе. Премьер заявил, что поражен жестокостью и цинизмом этого преступления. Медведев также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким погибших в Лас-Вегасе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Потрясен трагедией, которая произошла в Лас-Вегасе. Это преступление поражает своей жестокостью и цинизмом. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, передают им слова сочувствия и поддержки. Желают скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В результате стрельбы погибли более 50 человек, госпитализированы более 400.