Задержанные в Москве террористы оказались братьями

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Сотрудники ФСБ задержали боевиков, которые готовили теракты в Московском регионе. Преступники арестованы по решению суда. Все они – члены ячейки запрещенного в нашей стране "Исламского государства", среди них - выходцы из Северо-Кавказского региона. По информации спецслужб, участники группировки придерживались повышенных мер конспирации, а указания получали от иностранных эмиссаров. При задержании у преступников изъяли готовые самодельные взрывные устройства, а также пистолеты и гранаты.

Сейчас в интересах следствия имя этого человека не называется. Известно, что задержанный работал на одной из московских строек на Смольной улице. Скорее всего, ради прикрытия и чтобы официально находиться в столице. Истинная цель была другая. Фактически боевик "Исламского государства" - террористической группировки, запрещенной в России, передает "ТВ Центр".

"Руководство террористической ячейкой осуществляли иностранные эмиссары. В ее деятельности участвовали граждане Российской Федерации из Северо-Кавказского региона, которые являются сторонниками насильственного объединения всех мусульман в целях создания так называемого "Всемирного Исламского Халифата". В своей деятельности указанные лица придерживались повышенных мер конспирации. Как было установлено, членами ячейки планировались к совершению резонансные террористические акты в форме взрывов в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры", - сообщили в ФСБ России.

Совершенно очевидно, что мужчина в Москве был не один. Рассказал о сообщнике. По некоторым данным, родном брате. Оба приехали в Москву из Дагестана.

Взрывчатка и в качестве поражающих элементов - обычные гвозди. Для самообороны у задержанных были пистолеты и гранаты, которыми мужчины, увидев спецназ ФСБ, воспользоваться, правда, не успели. И если в данном случае подозреваемые должны были стать непосредственно исполнителями терактов, то в Крыму спецслужбы задержали человека, который мог быть так называемым вербовщиком. По данным ФСБ, это активный участник запрещенной в нашей стране аж с 2009 года группировки "Таблиги Джамаат". Её приверженцы сами напрямую в терактах замечены пока не были, но при этом активно проповедуют идеологию, практически неотличимую от радикального джихадизма. Такого, например, как у "Исламского государства".

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".