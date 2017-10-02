Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 58 человек

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Все больше подробностей появляется о трагедии в американском Лас-Вегасе, которую уже называют крупнейшим массовым убийством в США за всю историю. Стрелком, от рук которого погибли по меньшей мере 58 человек и еще свыше 500 пострадали, оказался местный пенсионер Стивен Пэддок. Он покончил с собой еще до прибытия полиции.

Всё длилось несколько минут, которые свидетелям произошедшего всегда будут казаться вечностью. Пули летели в толпу с 32-го этажа гостиницы. 64-летний американец Стивен Пэддок стоял на балконе. И почти не спускал пальца с курка, передает "ТВ Центр".

Это был воскресный вечер, Лас-Вегас – город-праздник, который никогда не спит. В этот день проходил фестиваль кантри-музыки. Огромная площадь между аэропортом и одним из крупнейших отелей-казино Вегаса Mandalay Вay была заполнена людьми.

"Мы только зашли в номер, вернувшись с концерта, как вдруг услышали выстрелы. Сначала мы подумали, что это фейерверки, но потом всё поняли", - рассказывает очевидец.

На концерте присутствовало 22 тысяч человек. Гости фестиваля разбегались в разные стороны, пытаясь найти укрытие, или хотя бы просто убежать подальше. Кто-то ложился на землю. Другие прикрывали родных собой, в ужасе наблюдая, как вокруг падают замертво люди.

Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США. Больше 50 погибших, четыре сотни раненых: большая часть из них – люди, приехавшие в Лас-Вегас со всего мира отдохнуть и развлечься. По данным Ростуризма, русских в городе сейчас несколько десятков человек. Но среди жертв и пострадавших наших соотечественников – это подтверждают и в посольстве России в США – нет. Соболезнования родным и близким всех, кого коснулась трагедия, выразил Дмитрий Медведев.

Соболезнования семьям погибших приходят со всего мира. Слова поддержки выразил своему народу и американский президент. "Мои самые теплые соболезнования и сочувствие жертвам и семьям пострадавших от ужасной стрельбы в Лас-Вегасе. Благослови вас Бог!" – отметил он.

Стрелок покончил с собой. Информацию подтвердила полиция. Но вскоре CNN сообщила, что у Пэддока могут быть сообщники. В городе началась ещё большая паника. Успокоил людей шериф. Стивен Пэддок действительно был не один. В номере он находился с женщиной по имени Мэри Лу Дэнли. Однако следователи нашли её и после беседы пришли к выводу, что она не является сообщницей стрелка.

Никто не понимает, почему пенсионер схватился за оружие. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Судя по почерку преступления и уликам, мужчина не принадлежал ни к какой радикальной группировке, и случившееся терактом не считают. Шериф Лас-Вегаса рассказал, что таких преступников называют "одинокими волками". Однако группировка ИГ, запрещенная в нашей стране, взяла на себя ответственность. Правда ли это или террористы лишь раз хотят напомнить о себе, предстоит выяснить.

В гостиничном номере, где жил Стивен Пэддок, нашли внушительный арсенал оружия: около десяти единиц. Сейчас полиция устанавливает, было ли у него разрешение. Теперь с ещё большей силой разгорелись споры вокруг права на ношение американцами оружия. Купить его в Штатах проще простого. Но после многочисленных трагедий, когда преступники массово расстреливали людей, многие в США начали требовать пересмотра исторической второй поправки к конституции страны, которая закрепляет право на хранение и ношение оружия. Не исключено, что после гибели десятков человек в Лас-Вегасе ситуация сдвинется с мёртвой точки.

Евгения Карих, "ТВ Центр".