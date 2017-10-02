Из-за ДТП перекрыта трасса М-4 "Дон"

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Федеральная трасса М-4 "Дон" перекрыта из-за столкновения грузового автомобиля и бензовоза. Авария произошла на 1017 километре автодороги. На проезжую часть разлилось топливо. По предварительным данным, пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Из-за столкновения грузовика с бензовозом перекрыта федеральная трасса М-4 "Дон". Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на представителя ГУ МВД Ростовской области.

"В дежурную часть поступило сообщение о том, что в Октябрьском районе на 1017-м километре автодороги М-4 "Дон" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля и бензовоза, топливо разлилось на проезжую часть. Трасса М-4 "Дон" перекрыта", - сказал он.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.