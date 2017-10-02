Готовившие теракты в Москве члены ИГ арестованы до 30 ноября

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В Москве Мещанский суд вынес решение об аресте Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которые были задержаны за участие в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывных устройств. Под стражей они будут находиться до 30 ноября.