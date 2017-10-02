ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе, жертвами которой стали более 50 человек. Согласно заявлению группировки, устроивший нападение местный житель принял ислам несколько месяцев назад. В ИГ заявили, что преступление было совершено как ответ на призыв атаковать страны антиигиловской коалиции.

Запрещенная в России группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на новостную структуру группировки.

"Атака в Лас-Вегасе была совершена солдатам "Исламского государства" и он провел ее в качестве ответа на призыв атаковать страны коалиции", - говорится в сообщении.

В ИГ также добавили, что совершивший атаку житель Лас-Вегаса принял ислам несколько месяцев назад.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В результате стрельбы погибли более 50 человек, госпитализированы более 400.