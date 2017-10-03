Голосование. Сегодня русские и немцы – враги или друзья?

Тема программы "Право голоса": "Снова две Германии?". 3 октября в Германии отмечают национальный праздник – День немецкого единства. В этот день в 1990 году состоялось официальное объединение ФРГ и ГДР. Несмотря на то, что коалиция ХДС/ХСС одержала победу на выборах, партия Меркель потеряла сразу 9% депутатских мест в парламенте. Впервые в Бундестаг прошла "Альтернатива для Германии", причем на востоке страны АдГ набрала существенно больше, чем не западе. Отношения Германии с Россией улучшатся?