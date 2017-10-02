Трамп назвал стрельбу в Лас-Вегасе актом абсолютного зла

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Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением в Белом доме в связи со стрельбой в Лас-Вегасе. По его словам, случившееся было "актом абсолютного зла". Трамп распорядился приспустить флаги над Белым домом и правительственными зданиями США по всему миру. 4 октября он намерен направиться в Лас-Вегас.

Президент США Дональд Трамп назвал "актом абсолютного зла" стрельбу в Лас-Вегасе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на выступление американского лидера в Белом доме.



"Это акт абсолютного зла. Он с жестокостью убил более 50 человек и ранил несколько сотен", - заявил Трамп.

Президент США распорядился приспустить флаги над Белым домом, правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с трагедией. Трамп также заявил, что 4 октября направится в Лас-Вегас.

"Я отправляюсь в Лас-Вегас в среду, чтобы встретиться с представителями правоохранительных органов, теми, кто оказывал первую помощь", - сказал он.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. В результате стрельбы погибли более 50 человек, госпитализированы более 400. По словам очевидцев, огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В то же время, запрещенная в России группировка "Исламское государство" назвала стрелявшего своим солдатом. Власти США в настоящее время проверяют это заявление террористов, и подтвердить его пока не могут.