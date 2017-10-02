Европарламент обсудит в среду референдум в Каталонии

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В ходе сессии Европарламента был поставлен вопрос об обсуждении референдума и полицейского насилия в Каталонии. Депутаты подавляющим большинством голосов выступили в поддержку этого предложения. Дискуссия состоится в среду в ходе сессии Европарламента.

В среду в Европарламенте обсудят референдум и полицейское насилие в Каталонии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕП.

Вопрос об обсуждении ситуации в Каталонии был поставлен на голосование в ходе открытия сессии Европарламента его главой Антонио Таяни. Подавляющим большинством депутаты поддержали предложение.

"Дискуссия о ситуации в Каталонии состоится в среду во второй половине дня", - заявил Таяни.

2 октября Каталония подвела итоги референдума о независимости. Более 90% проголосовавших, а это свыше двух миллионов человек, высказались за отделение региона от Испании. В Мадриде результаты референдума не признают. Во время референдума 1 октября в результате столкновений пострадали 893 каталонца и 33 сотрудника испанской полиции.