Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

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Члены экспертного совета Высшей аттестационной комиссии рекомендовали лишить министра культуры России Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Однако это решение является промежуточным. Последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования.

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры России Владимира Мединского степени доктора исторических наук, передает РИА Новости.

Тем не менее, это решение является промежуточным. Последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования. Данный вопрос будет рассмотрен на заседании ВАК 20 октября.

При этом в ведомстве подчеркнули, что два диссертационных совета вынесли решение о подтверждении ученой степени главы Минкультуры.

"Диссертационный совет МГУ не нашел плагиата в работе министра и не увидел основания для лишения его ученой степени. Также в Белгородском университете подтвердил его степень", — рассказали в министерстве.

Причиной рассмотрения вопроса о лишении Мединского научной степени стало заявление участника сообщества "Диссернет" Ивана Бабицкого. По его словам, диссертация министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков" не имеет научной ценности.

Сам Мединский заявил, что его оппонентам не удалось найти плагиат в его диссертации, а остальные претензии связаны с субъективным восприятием истории.

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