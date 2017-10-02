Путин выразил Трампу соболезнования в связи с событиями в Лас-Вегасе

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Президент России Владимир Путин направил американскому коллеге Дональду Трампу в связи с трагедией в Лас-Вегасе. Российский лидер был потрясен жестокостью этого преступления. Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент России Владимир Путин направил Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Преступление, унесшее жизни десятков мирных граждан, потрясает своей жестокостью, – говорится в тексте телеграммы.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ранее соболезнования в связи с трагедией выразил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. В результате стрельбы погибли 58 человек, госпитализированы более 500. По словам очевидцев, огонь вёлся с балкона гостиничного комплекса. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В то же время, запрещенная в России группировка "Исламское государство" назвала стрелявшего своим солдатом. Власти США в настоящее время проверяют это заявление террористов, и подтвердить его пока не могут.