Россия ответит на захват США генконсульства в Сан-Франциско

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МИД России сообщил, что на территорию российских объектов проникли представители США. Это произошло после того, как их покинули дипломаты. В Госдепе подтвердили эту информацию, сообщив, что американская сторона совершает "очередной "обход".

Власти США полностью захватили все помещения генконсульства России в Сан-Франциско, утверждают в МИД России.

"Вашингтоном совершено новое грубейшее нарушение международного права. С декабря прошлого года американцы силой захватили уже пять российских дипломатических объектов, являющихся нашей собственностью. Вот и теперь входные двери были взломаны, внутри устроен тотальный обыск", - говорится в сообщении на сайте МИД.

На Смоленской площади отметили, что захвачены жилая часть административного здания генконсульства, "в служебной зоне которого уже месяц хозяйничают американские спецслужбы", и отдельная резиденция Генконсула.

"Еще раз подчеркиваем, что никогда не давали и не даем властям США согласие на снятие с российской дипломатической и консульской собственности иммунитета, не разрешали и не разрешаем какое-либо вторжение на наши объекты. Находящихся там сейчас американских агентов никто туда не приглашал. Они – захватчики. Их действия – беспрецедентный для истории двусторонних отношений произвол", - подчеркнули в МИД.

В связи с этим Москва заявила решительный протест против "очередной враждебной акции" Вашингтона.

"Резервируем за собой право на ответ. Краеугольным для дипломатии всегда был и есть принцип взаимности. Соответственно понимаем так, что американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - отметили на Смоленской площади.

В свою очередь, Госдепартамент США подтвердил очередной "обход" закрытого генконсульства России в Сан-Франциско после того, как его покинули последние российские дипломаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.

"После того, как последние жители покинули [дипломатическую] собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию", - сказал представитель госдепартамента.

По его словам, ведомство закроет и будет поддерживать эту собственность в соответствии со своими обязательствами. "Вход или доступ в офисное пространство может быть разрешен только госдепартаментом", - добавил представитель Госдепа.

США закрыли консульство России 2 сентября, но позволили дипломатам, проживавшим в здании, остаться там до 1 октября.