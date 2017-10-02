Барселона предлагает Мадриду разойтись по-хорошему

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Драматические события каталонского референдума в понедельник в центре внимания мировых СМИ. Весь день в автономии подсчитывают бюллетени и пострадавших. Плебисцит, который прошел накануне, потряс регион полицейской жестокостью. Около тысячи раненых, по информации мэра Барселоны. Испанские политики ставят эти данные под сомнение. Тем не менее, очевидно: отношения Каталонии и Мадрида больше никогда не будут прежними.

Этот понедельник Каталония встречает в напряженной тишине. Вместе с правительством Каталонии на улицах Барселоны – безмолвный протест против произвола испанской полиции, передает "ТВ Центр".

Все сказано еще накануне. В референдуме приняли участие более двух миллионов человек. 90 процентов из них сказали "да" независимой Каталонии. И Мадриду придется с этим считаться.

Накануне борьба каталонцев за независимость превратилась в носящий бой за нее. Приказ из Мадрида – недопустимость проведения референдума – отправленные в Каталонию силовики выполняли без лишних церемоний. Пострадавших около тысячи. Столкновения с полицией во всех крупных городах Каталонии. И даже в маленьких поселках, где вооруженный спецназ до этого видели разве что в кино.

И все-таки автономия голосовала. Где-то на участках возводили баррикады. Где-то на защиту граждан живым щитом вставали пожарные. И даже гвардейцы каталонской полиции.

Правительство региона уже объявило: в скором времени начнется процесс одностороннего выхода из состава Испании. Правда, как быстро это случится, пока непонятно.

"Самая большая проблема, которая может возникнуть, это ресурсы. Каталонии потребуются деньги, чтобы выплачивать зарплату госслужащим. Нужен запас на как минимум несколько месяцев, - рассказал декан коллегии политологов и социологов Каталонии Джорди Пачеко-и-Каналс.

Запас, которого у региональной казны явно нет. Поэтому Барселона предлагает Мадриду попробовать разойтись по-хорошему. Глава автономии Карлос Пучдемон заявил: он готов сесть за стол переговоров. Но только с одним условием.

"Ситуация требует привлечения третьей стороны, это должен быть представитель другого государства. Полицейскому произволу должен быть положен конец. Также как и ограничениям свободы", - отметил он.

Но Брюссель предпочитает не вмешиваться. Референдум там назвали незаконным. Признав, правда: наводя порядок, Мадрид сильно перегнул палку. С чем сами испанские власти, кстати, не согласны. Действия полиции в правительстве страны считают профессиональными. А вот плебисцит антиконституционным.

"Я могу со всей уверенностью сказать то, что вы и так знаете и что вы видели в течение дня. Сегодня в Каталонии не было референдума о самоопределении", - заявил премьер Испании Мариано Рахой.

Международные наблюдатели, кстати, признали обратное. Несмотря на все попытки провалить голосование, его все равно считают состоявшимся. А два миллиона бюллетеней в урнах - и это только те, что не успели изъять полицейские - лучшее доказательство: рано или поздно Мадриду придется сесть за стол переговоров с Каталонией. Дубинками проблему не решить.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр", Испания, Каталония.