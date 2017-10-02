Главы генштабов России и США обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

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Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов провел телефонный разговор с коллегой из США Джозефом Данфордом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и договорились о продолжении регулярных контактов.

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов провел телефонный разговор с американским коллегой Джозефом Данфордом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

"2 октября по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации, первого заместителя министра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом", - говорится в сообщениию.

Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам развития ситуации на Ближнем Востоке. Герасимов и Данфорд договорились о продолжении регулярных контактов.