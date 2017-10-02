На Мосфильмовской столкнулись автомобили Uber и "Яндекс.Такси"

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На пересечении Мосфильмовской улицы и Университетского проспекта столкнулись автомобили Uber и "Яндекс.Такси". Происшествие не повлияло на движение транспорта на данном участке.

На западе столицы столкнулись автомобили Uber и "Яндекс.Такси". Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" с месте событий.

"Машины "Яндекс.Такси" и Uber столкнулись на перекрестке на пересечении улицы Мосфильмовская и Университетского проспекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение транспорта на данном участке.