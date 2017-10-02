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Компания "ВИМ-Авиа" завершила вывоз туристов из Турции в Москву. В течение двух дней будет завершен вывоз региональных туристов. Далее все перевозки будут выполнять другие авиакомпании. В настоящее время за границей находятся еще 13,5 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа".

Самолеты компании "ВИМ-Авиа" завершили вывоз туристов из Турции в Москву. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

"В понедельник, 2 октября, самолеты "ВИМ-Авиа" завершили вывоз туристов из Турции в Москву. Вывоз региональных туристов завершится в течение двух дней", - говорится в сообщении.

Пассажиры компании вернулись в Москву из Антальи и Даламана. Региональные программы выполняются только в Анталью. Туроператоры планируют завершить работу по полетным программам с "ВИМ-Авиа" до 5 октября. В дальнейшем рейсы будут выполняться другими авиакомпаниями: "Ред Вингс", "Ямал", "Уральские авиалинии", Atlasglobal, Ellin Air. Некоторые рейсы уже выполняются перечисленными перевозчиками с 1 октября.

"На данный момент за границей находится еще 13,5 тысячи туристов, вывезенных рейсами "ВИМ-Авиа". Они отдыхают в Ларнаке, Римини, на Тенерифе и турецких курортах. Эти туристы будут возвращаться в Россию согласно датам, указанным в приобретенных билетах", - отметили в АТОР.

Помимо россиян осуществляется также перевозка китайских туристов. На момент остановки деятельности "ВИМ-Авиа" требовалась перевозка 2,5 тысячи пассажиров из КНР.

"На данный момент в Москве и Бельгии (Льеж) находится около 1,5 тысячи туристов из Китая. Они вернутся в Китай до 7 октября на самолетах "ВИМ-Авиа" и "Аэрофлота", - заключили в АТОР.