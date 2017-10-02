Россия оказалась в тройке главных инвесторов Украины

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В тройке основных инвесторов Украины оказалась Россия. По состоянию на 1 июля 2017 года, наша страна инвестировала в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов. На первом месте Кипр, на втором - Нидерланды.

Россия занимает третье место по объему инвестиций в украинскую экономику по состоянию на 1 июля 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины (Госстат).

Общий объем инвестиций, которые были привлечены более чем из 70 стран, составил 38,9 миллиарда долларов, из них 1,6 миллиарда удалось получить за период с января по июнь 2017 года.

Лидером по этим показателям стал Кипр (9,9 миллиарда долларов и 25,5% от общего размера инвестиций), затем идут Нидерланды (6,3 миллиарда и 16,2%). У России, расположенной на третьей позиции - 4,4 миллиарда долларов или 11,4 % от общего размера. Затем идут Великобритания - 2,1 миллиарда (5,5%) и Германия - 1,7 миллиарда (4,5%).

Согласно данным Госстата, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером Украины. За январь-июль 2017 года общий объем украинского экспорта составил 23 миллиарда долларов, из них - 2,7 миллиарда (11,7%) приходится на продажу товаров в Россию, что на 20% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.