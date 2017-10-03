Пассажиры "ВИМ-Авиа" подали первый иск о компенсации

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Подольский городской суд Московской области зарегистрировал иск пострадавших от задержек рейсов "ВИМ-Авиа" пассажиров. За сутки, проведенные в итальянском аэропорту, семья требует почти 870 тысяч рублей.

Первый иск о компенсации ущерба из-за задержки рейса авиакомпании "Вим-Авиа" накануне подан в Подольский городской суд. За сутки, проведенные в итальянском аэропорту, семья пострадавших требует почти 870 тысяч рублей, передает "ТВ Центр".

Уже известно, что пассажиры чартерных рейсов обанкротившегося перевозчика вернутся домой не позднее 7 октября. К вывозу подключились не только российские, но и зарубежные авиакомпании.

После этого перевозки будут идти в штатном режиме регулярными рейсами. С 16 октября самолеты "Вим-Авиа" летать больше не будут.

В конце сентября стало известно о многомиллиардных долгах авиакомпании. Несколько десятков тысяч ее клиентов застряли на российских и зарубежных курортах. Их отправка домой идет под контролем Минтранса и Росавиации.

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