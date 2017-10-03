Российские военные развернули медпункт в сирийской деревне

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Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон во вторник развернули медицинский пункт в деревне Аияша в провинции Алеппо в Сирии. Врачи медицинского отряда специального назначения Минобороны России начали прием пациентов в единственном уцелевшем здании школы.

Российские военные Центра по примирению враждующих сторон доставили в одну из деревень сирийской провинции Алеппо более двух тонн гуманитарных грузов, передает "ТВ Центр".

Это продукты и медикаменты, а также несколько цистерн с питьевой водой. Большинство колодцев в этом районе разрушено при артобстрелах. В единственном уцелевшем здании школы врачи медицинского отряда спецназначения Минобороны России начали прием пациентов. За день удаётся осмотреть десятки человек.

Ожидается, что в ближайшее время из лагерей беженцев в Дамаске и Латакии в деревню вернутся более ста жителей.

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