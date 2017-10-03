Число жертв стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59 человек

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Количество погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе увеличилось до 59 человек. Число пострадавших также возросло - 527 человек. По всей стране проходят траурные мероприятия. В память о жертвах массового расстрела люди зажигают свечи, приносят цветы на место происшествия.

Число жертв в результате стрельбы в Лас-Вегасе возросло до 59 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шерифа города Джозефа Ломбардо. Ранее сообщалось о 58 погибших.

"Число пострадавших возросло и составляет 527 человек. Количество жертв теперь достигает 59 человек", - отметил Ломбардо.

В понедельник в Лас-Вегасе мужчина открыл стрельбу возле одного из крупнейших в городе казино Mandalay Bay. По словам очевидцев, огонь велся с балкона гостиничного комплекса. Стрелявший был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией. Он являлся местным жителем. В то же время, запрещенная в России группировка "Исламское государство" назвала стрелявшего своим солдатом. Власти США в настоящее время проверяют это заявление террористов, и подтвердить его пока не могут.

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