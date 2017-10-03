Генпрокуратура выявила более 9 тысяч нарушений в программах капремонта

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Генпрокуратура впервые проверила сферу капремонта жилых домов и выявила 9,1 тысячи нарушений. В ходе проверки были возбуждены 62 уголовных дела и привлечены к ответственности более 1,5 тысячи должностных и юридических лиц.

В текущем году Генпрокуратура впервые провела проверку в сфере капитального ремонта жилых домов и выявила 9,1 тысячи нарушений. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

"Выявлены многочисленные нарушения прав граждан на проживание в безопасных и благоприятных условиях, злоупотребление и бездействие должностных лиц, незаконное использование денежных средств, несоблюдение сроков и нормативов качества выполнения ремонтных работ", - отметил Куренной.

Проверку провели по поручению президента России Владимира Путина. В ходе нее были возбуждены 62 уголовных дела и привлечены к ответственности более 1,5 тысячи должностных и юридических лиц.

В Генпрокуратуре также добавили, что в последние годы нарушений в сфере ЖКХ становится все больше. В 2015 году зафиксировали 334 тысяч подобных случаев, в 2016 году – 348 тысяч, а за первые восемь месяцев 2017 года – более 216 тысяч.

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