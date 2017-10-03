В МИД пригрозили контрмерами на принятие в Канаде аналога "акта Магнитского"

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Российские дипломаты назвали планы канадских властей принять аналог "закона Магнитского" неприкрытым вмешательством в дела в России и обещали принять контрмеры. Этот закон будет направлен на российских чиновников, занимающихся отмыванием денег в Канаде, нарушая при этом права человека в своей стране.

Намерение парламента Канады принять аналог "закона Магнитского" является неприкрытым вмешательством во внутренние дела России и не останется без ответа, передает ТАСС со ссылкой на посольство России в Оттаве.

В диппредставительстве отметили, что не оставят этот шаг без "решительных и взаимных контрмер". Кроме того, принятие акта "противоречит здравому смыслу и канадским национальным интересам, изолирует страну от одной из ключевых мировых держав".

2 октября Палата общин канадского парламента одобрила принятие закона "О жертвах коррумпированных иностранных правительств" ("Закон Магнитского") и направила документ на утверждение в Сенат.

"Закон Магнитского" в Канаде будет направлен против чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, занимающихся отмыванием денег в Канаде, при этом нарушая права человека в своих странах.

Впервые "закон Магнитского" был принят в США в 2012 году. Он был назван в честь скончавшегося в московском СИЗО "Матросская тишина" юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Изначально закон был направлен на тех, кого подозревали в смерти Магнитского – им запретили посещать США и заморозили их американские активы. Затем закон стали применять к тем, кто ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

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