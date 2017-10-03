Депутат Рады рассказал о конфликте Порошенко и Авакова

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Президент Украины Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков находятся в напряженных отношениях с первого дня избрания главы государства. С таким заявлением выступил народный депутат Украины Антон Геращенко.

Народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что между президентом Петром Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым существует давний конфликт.

В интервью на телеканале ICTV Геращенко сообщил, что это противостояние началось с первого дня пребывания Порошенко на посту главы государства. Разница во взглядах Порошенко и Авакова объясняется разными подходами к обеспечению безопасности, пояснил он.

"Президент хотел сконцентрировать всю власть над правоохранительными органами в своих руках, а "Народный фронт", я лично и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", - сказал нардеп.

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