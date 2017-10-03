Кредитная нагрузка россиян упала до рекордного минимума
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За последние четыре года уровень кредитной нагрузки россиян снизился на 8% и достиг рекордного минимума. По мнению экспертов, на снижении этого показателя сказался рост доходов граждан, а также повышение их финансовой грамотности и более строгая оценка заемщиков банками.
За первые шесть месяцев текущего года уровень кредитной нагрузки россиян составил 32%, что говорит о достижении рекордного минимума этого показателя с 2014 года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
Уровень долговой нагрузки упал на 8% за последние четыре года. По мнению экспертов, на снижении показателя сказался рост доходов граждан, а также повышение их финансовой грамотности и более строгая оценка заемщиков банками.
Согласно прогнозам, в ближайшие годы уровень кредитной нагрузки может снизиться еще больше и упасть ниже 30%.
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