Террористы атаковали военную часть на севере Индии

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Террористы-смертники атаковали пограничную часть в административной столице штата Джамму и Кашмир Сринагаре на севере Индии. Ранения получили не менее трех военнослужащих, один террорист убит.

Трое военнослужащих получили ранения в результате нападения террористов-смертников на пограничную часть на севере Индии. Один преступник был убит, передает "ТВ Центр".

Рано утром группа боевиков атаковала казарму пограничников, которая примыкает к международному аэропорту города Сринагар - административной столице штата Джамму и Кашмир.

В настоящий момент воздушная гавань и прилегающие территории оцеплены, все полёты отменены. Военные ведут поиски сбежавших боевиков. В операции задействована авиация.

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