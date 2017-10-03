10:02, 03 октября 2017

На Урале прошли крупнейшие за последние 30 лет учения танковых войск

Теги:  учения  Армия  военный  урал

Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились под Челябинском. В двусторонних маневрах были задействованы до трех тысяч военнослужащих и около 250 танков Т-72.

Крупнейшие за последние тридцать лет учения танковых войск завершились на Урале, передает "ТВ Центр".

В них были задействованы около трех тысяч военнослужащих, 300 танков Т-72, около 800 единиц техники. Двум полкам пришлось действовать друг против друга. Условный противник стремился сорвать наступление и затянуть передовые силы в огненные мешки. Поддержку танкистам обеспечивала авиация, реактивные системы "Град" и самоходные гаубицы "Акация". Финальным этапом учений стали боевые стрельбы на Чебаркульском полигоне.

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