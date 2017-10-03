Модуль станции "Мир" привезли в павильон "Космос" на ВДНХ
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Самый крупный модуль орбитальной станции "Мир" доставили в центр "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Он станет одним из центральных экспонатов музейного комплекса, который откроется на ВДНХ в марте 2018 года.
Посетители ВДНХ смогут побывать на космической станции "Мир". Этой ночью из Центра имени Хруничева туда доставлен макет самого крупного базового модуля, передает "ТВ Центр".
Гигант весом в десять тонн станет основным экспонатом выставки, посвященной освоению космоса. Экспозиция откроется в мае следующего года.
Советская, а позже российская орбитальная станция "Мир" действовала в околоземном пространстве около 15 лет. И 23 марта 2001 года была затоплена на кладбище космических кораблей в Тихом океане.
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