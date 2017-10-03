Модуль станции "Мир" привезли в павильон "Космос" на ВДНХ

Теги: Космос выставка москва вднх

Самый крупный модуль орбитальной станции "Мир" доставили в центр "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ. Он станет одним из центральных экспонатов музейного комплекса, который откроется на ВДНХ в марте 2018 года.