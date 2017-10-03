Из Праги в Московский зоопарк переехала гривистая волчица
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В Московский зоопарк привезли из Праги самку редкого гривистого волка. Хищница поселилась в вольере старой части зоопарка по соседству с лисами и красными волками. Сейчас гривистой волчице ищут самца, с которым она могла бы составить пару и дать потомство.
Московский зоопарк вступил в программу по восстановлению популяции редкого хищника - гривистого волка, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Молодая полуторагодовалая самка живет в вольере в старой части зоопарка по соседству с лисами и красными волками. Питается куриным и перепелиным мясом, а так же не прочь полакомиться яблоками, грушами и бананами. В свободное время играет в мяч.
Сейчас гривистой волчице ищут самца, с которым она могла бы составить пару и дать потомство.
Гривистый волк обитает в центральной части Южной Америки. Имеет ярко-рыжий окрас, большие уши и вытянутую мордочку, из-за этого его можно принять за лисицу. Однако у гривистого волка, в отличие от лисы, короткий хвост и непропорционально длинные ноги.
Длина тела гривистого волка составляет 125-130 сантиметров, весит животное около 20 килограммов. Живут хищники 12-15 лет. В Международную Красную книгу гривистый волк внесен с пометкой "под угрозой".
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