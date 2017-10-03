На 67-м году жизни скончался американский музыкант Том Петти

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Фронтмен американской рок-группы The Heartbreakers Том Петти скончался на 67-м году жизни после госпитализации в США. Об этом сообщил менеджер коллектива Тони Димитриадес.

В США на 67-м году жизни скончался музыкант Том Петти, передает Reuters со ссылкой на его менеджера. Петти обнаружили в его доме в калифорнийском городе Малибу. У него была констатирована остановка сердца.

Музыкант и его группа The Heartbreakers стали известны в 1970-е годы. В 2002 году коллектив был включен в Зал славы рок-н-ролла. Петти также выпустил три сольных альбома, сотрудничал и выступал с известными музыкантами Бобом Диланом и Джорджем Харрисоном.

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